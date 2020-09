Gabriel: "Großer Gewinner" Russland

"Der Schaden, der in Nordsyrien entstanden ist, wird nicht so schnell gut zu machen sein", sagt Sigmar Gabriel, Vorsitzender der Atlantikbrücke zu Trumps Rückzugspolitik. Es sei eine "komplizierte Lage" entstanden. In Europa fehle eine gemeinsame Linie.

