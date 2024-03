Gaza: Guterres appelliert an Israel

von Thomas Reichart 23.03.2024 | 21:45 |

Im Norden Gazas droht eine Hungersnot, an der Grenze im Süden warten blockierte LKW mit Hilfsgütern. Ein "moralischer Skandal", so UN-Generalsekretär Guterres in Ägypten.