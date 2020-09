Gedenken an den Anschlag

von Andreas Weise

Heute ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Ein Tag des Betens, der Reue, der Versöhnung. In Halle auch ein Tag der Erinnerung an den Anschlag. Ein bewegender Tag für den Gemeindevorsteher – und das hat etwas mit den Menschen in Halle zu tun.