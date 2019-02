Nachrichten | heute journal - Gedenken an My Lai

Während des Vietnamkriegs wurden in My Lai binnen weniger Stunden mehr als 500 Dorfbewohner von einer Einheit der US-Armee getötet, darunter auch viele Frauen und Kinder. Mit einer Gedenkfeier erinnert Vietnams Regierung an das Massaker vor 50 Jahren.