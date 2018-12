Nachrichten | heute journal - Gemeindeleben im Untergrund

Gut 70 Millionen Gläubige Christen sollen in China leben, allerdings sind viele Mitglieder in sogenannten "Untergrundkirchen". Ein Grund: Die restriktive Religionspolitik Pekings – denn bei der Religionsausübung will der Staat zunehmend mitbestimmen.