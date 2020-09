Geschäftsausfälle bei Messebauern

von D. Müller-Russell / P. Seidel

Die Branche der Messebau-Firmen klagt über Auftrags-Totalausfälle. Messebau-Unternehmen haben sich in einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen um möglichst schnell an Soforthilfen zu kommen, die die Bundesregierung in Aussicht gestellt hat.