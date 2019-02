Nachrichten | heute journal - Geschredderte Kunst im Museum

Das Burda Museum in Baden-Baden zeigt das Schredderbild "Love is in the bin" des Street-Art-Künstlers Banksy. Kunst als Provokation ist ein Phänomen in der Szene. Diese Form begeistert auch das Publikum. Vorreiter war der Verpackungskünstler Christo.