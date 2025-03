Gleichberechtigung: Viel Luft nach oben

von Daniela Sonntag 08.03.2025 | 22:45 |

Nicht nur am Weltfrauentag stellt sich die Frage: Was fehlt zur echten Gleichberechtigung beider Geschlechter? Was wünschen sich die Frauen? Wo macht es ihnen das System schwer?