Nachrichten | heute journal - Großangelegte Containersuche

In einem Wintersturm hat die "MSC Zoe" auf dem Weg nach Bremerhaven rund 270 Container in der Nordsee verloren. Einsatzkräfte suchen weiterhin mit Spezialschiffen nach der über Bord gegangenen Fracht. In mindestens drei Containern befindet sich Gefahrgut.