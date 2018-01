Nachrichten | heute-journal - "Großer Entwurf" für Europa

Bei ihrem Besuch in Paris hat Kanzlerin Merkel Einigkeit mit Präsident Macron demonstriert, was dessen Pläne für eine EU-Reform angeht. Macron appellierte an die SPD, eine große Koalition unter Merkel möglich zu machen – auch um seine Pläne umzusetzen