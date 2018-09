Nachrichten | heute journal - Die Grünen im Umfrage-Höhenflug

Die Grünen sind derzeit in Hochform, die Umfragewerte steigen - sowohl im Bund als auch in den Ländern. Bei der anstehenden Wahl in Bayern könnten sie sogar zweite Kraft werden - vor der SPD - und mitregieren. Zusammen mit der einst verhassten CSU.