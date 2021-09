Hacker zeigen Folterbilder aus Iran

von Kamran Safiarian

Schockierende Bilder aus den Überwachungskameras des Evin-Gefängnisses in Teheran zeigen Misshandlungen an Häftlingen. An die Öffentlichkeit gekommen sind sie durch einen Cyberangriff. Die Justiz verspricht Aufklärung und hat sechs Aufseher beschuldigt.