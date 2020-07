Haldenwang: "alarmierende" Zahlen

"Wir werden uns in Zukunft sehr intensiv mit dem Rechtsextremismus befassen", sagt Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang. Auch den aufgelösten "Flügel" der AfD will er weiter beobachten. "Diese Personen sind in der Mitte der AfD weiter aktiv."

