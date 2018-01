DHB-Team unterliegt Dänemark

"Wir haben gekämpft, aber einige unglückliche Entscheidungen getroffen. Da waren wir ein bisschen zu naiv", sagte Bundestrainer Christian Prokop in der ARD nach dem 25:26 (9:8) gegen den Olympiasieger Dänemark. Wenn die DHB-Auswahl nun am kommenden Mittwoch (20:15 Uhr/ZDF) das abschließende Hauptrunden-Duell mit Spanien gewinnt, könnte das unter Umständen noch für die nächste Runde reichen. Dafür ist die DHB-Auswahl aber auf Schützenhilfe angewiesen (siehe unten).



Der über weite Strecken gute Auftritt gegen die Dänen sollte Mut machen, erst in der Schlussphase musste sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trotz sechs Toren von Julius Kühn geschlagen geben. "Es ist das kleine bisschen Etwas, was am Ende gefehlt hat", sagte der nachnominierte Linksaußen Rune Dahmke im ZDF.