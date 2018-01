DHB-Team mit 7-Meter zum Remis

"Wir müssen am oberen Level sein, um sie zu schlagen", hatte Prokop vor der Begegnung gegen die Slowenen erklärt. Doch davon waren seine Spieler in der ersten Halbzeit meilenweit entfernt. Das deutsche Torhüter-Duo Andreas Wolff und Silvio Heinevetter bekam kaum einen Ball zu fassen, der deutsche Mittelblock in der Abwehr offenbarte große Schwächen und im Angriff mangelte es an Ideen und Durchsetzungskraft.



Das erste Feldtor gelang dem Olympia-Dritten durch Philipp Weber zum 3:5 erst in der zwölften Minute. Die Bad Boys ließen sich von den aggressiven Slowenen den Schneid abkaufen. "Wir sind zu lässig in den Zweikämpfen und lassen uns zu schnell foulen", monierte Prokop in seiner ersten Auszeit beim 3:6 (14.).