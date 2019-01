Nachrichten | heute journal - Russland verpasst Deutschland ersten Dämpfer

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat in ihrem dritten WM-Spiel den Sieg knapp verpasst. Das DHB-Team spielte gegen Russland in Berlin 22:22 (12:10) und verfehlte so den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde der Heim-WM.