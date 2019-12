WADA sperrt Russland für vier Jahre

Russland werde für seine Sportler kämpfen, sagte die Parlamentsabgeordnete Swetlana Schurowa. Man werde die Strafen beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne anfechten, kündigte der Parlamentsabgeordnete Dmitri Swischtschow vom Sportausschuss der Staatsduma an. Laut Rusada-Chef Juri GanusGanus wird am 19. Dezember über einen Einspruch entschieden. Diesen würde der Internationale Sportgerichtshof CAS abschließend verhandeln. Wann es dazu käme, ist unklar - es droht wie schon vor Rio 2016 eine Hängepartie, die bis kurz vor der Eröffnungsfeier der am 24. Juli 2020 beginnenden Spiele in Tokio andauern könnte.