"Hass, Wut, Schockstarre"

ZDF-Korrespondent Uli Gack über die Situation in Beirut: "Es tut weh, wenn man durch die Straßen läuft!" Die Verzweiflung der Menschen sei so groß, dass sie sich auch in Gewalt entladen könne. Und die Aufklärung der Katastrophe werde schwierig werden.

07.08.2020