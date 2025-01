Auf Patrouille in der Ostsee

von Henner Hebestreit 28.01.2025 | 21:45 |

NATO-Schiffe sollen in der Ostsee für Sicherheit kritischer Infrastruktur sorgen, Sabotage an Unterseekabeln verhindern. Die Politik der Abschreckung kehrt zurück in die Ostsee.