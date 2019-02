Nachrichten | heute journal - "Herwart" verursacht große Schäden

Das Sturmtief "Herwart" hat am Sonntag in Norddeutschland schwere Schäden verursacht und den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. An der niedersächsischen Nordseeküste starb ein Camper. Der Verkehr auf wichtigen Bahnstrecken soll am Montag wieder rollen.