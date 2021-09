heute journal - Bundestagswahl 2021 - Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern vom 26.09.2021

Mit den Themen: Wahl ohne Sieger - Laschet oder Scholz?; Zünglein an der Waage 1 - Was will die FDP?; Zünglein an der Waage 2 - Was planen die Grünen?

46 min 46 min 26.09.2021 26.09.2021 UT - DGS UT - DGS Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.09.2022 Video herunterladen