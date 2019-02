Nachrichten | heute journal - Polizei fasst Terrorverdächtigen

In Stockholm ist ein Lkw zuerst in eine Menschenmenge und anschließend in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei hat einen Terrorverdächtigen festgenommen, er soll sich laut der Zeitung „Aftonbladet“ zu dem Lkw-Anschlag bekannt haben.