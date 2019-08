Nach Wahlen "raus aus der Groko?"

"In beiden Ländern dürfte die AfD massiv zulegen." Theo Koll in Berlin vermutet: der Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg könne "jede Menge Auswirkungen" haben. Auch die große Koalition in Berlin könnte weiter Schaden nehmen.

Beitragslänge: 2 min Datum: 30.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.08.2020