Nachrichten | heute journal - Merkel im Hessen-Wahlkampf

Bundeskanzlerin Angela Merkel betont im Wahlkampf in Hessen, „es wird am Sonntag über Hessen abgestimmt, und danach sprechen wir wieder über Berlin“. So argumentiert sie, um zu appellieren, es gehe nicht um die Berliner schwarz-rote Koalition.