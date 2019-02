Nachrichten | heute journal - Berlinale: Bären-Trophäen vergeben

Die internationale Jury unter Vorsitz von Tom Tykwer hat in Berlin den goldenen und die silbernen Bären verteilt. Den Hauptpreis gewann überraschend der rumänische Debütfilm "Touch me not", ein unkonventionelles und kontroverses Werk zum Thema Intimität.