Was passiert hinter verschlossenen Türen? Welche Themen liegen auf dem Verhandlungstisch? Und was könnte die Beziehung doch noch zum Platzen bringen? Darüber sprechen Podcast-Host Helene Reiner und "heute journal"-Moderator Christian Sievers mit dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter sowie Armin Laschet von der CDU, die selbst schon an Sondierungsgesprächen teilgenommen haben. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher berichtet von den Herausforderungen, vor denen vor allem Friedrich Merz steht.