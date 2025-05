Werden die Vereinigten Staaten zu einer Autokratie in den 1361 Tagen, die noch bleiben bis zum Ende der Legislatur? Warum gibt es eigentlich nicht mehr Protest gegen das, was in den USA geschieht? Wer könnte Trump aufhalten? Im "heute journal - der Podcast" sprechen Helene Reiner und Moderatorin Marietta Slomka mit ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen über die Entwicklungen in den USA seit Trump wieder Präsident ist. Außerdem erzählt Hunter Dunn von der Protestbewegung “50501” über Demonstrationen gegen den Präsidenten und wie es jungen Menschen in den USA gerade geht.