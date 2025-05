Helene Reiner spricht mit der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Anne Gellinek über den aktuellen Stand der Verhandlungen und den Einfluss von Sanktionen. Mit dabei: Russland -Korrespondent Felix Klauser und Ökonom Benjamin Hilgenstock erklärt, was im 17. Sanktionspaket steckt und was wirklich ein Gamechanger wäre. Außerdem: Eine gute Nachricht aus der Schifffahrt: Die ersten E-Methanol-Schiffe sind unterwegs. Mai Thi Nguyen-Kim erklärt, was die gegen die Klimakrise ins Feld führen.