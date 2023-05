heute journal, 3rd of May 2023

Today's topics: Kremlin seemingly targeted by drone - Moscow accuses Kyiv of plotting the attack; Raids on the Italian mafia - Members arrested across Europe; Criminal trial over emissions scandal - Ex-Audi-boss ready to confess.

