Mit den Themen: Grüne Wahlkampagne - Wie Baerbock das Ruder rumreißen will; Unter Männern - Was Frauen in der Politik bremst; „Football’s coming Rome“ - Wie England mit der Niederlage umgeht

Im TV-Programm: 13.07.2021, 00:40 - 01:10 Im TV-Programm: 13.07.2021, 00:40 - 01:10 Verfügbarkeit: Video verfügbar ab 12.07.2021, 21:45 Video herunterladen