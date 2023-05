heute journal, 12th of May 2023

day's topics: Dispute over heating plans - Federal Council remains at odds; Turkey's fate hanging in the balance - Erdogan against Kilicdaroglu; Temporary agency nurses - Consequences of staff shortages on hospital wards. English Subtitles

Videolänge: 29 min Datum: 12.05.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.05.2024 Video herunterladen