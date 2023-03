heute journal, 13th of March 2023

Today's topics: A hard blow to the high street - Karstadt Kaufhof will close 52 department stores; overdue reforms - Bundestag set to reduce its seats; historic success for German cinema - "All Quiet on the Western Front" wins 4 Oscars

