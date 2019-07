heute journal vom 14.07.2019

Mit den Themen: Vive la France - Nationalfeiertag in Paris; SPD gegen von der Leyen in Brüssel - Katharina Barley über die Gründe; Rigoletto auf der Seebühne - Opulente Verdi-Oper in Bregenz.

Beitragslänge: 28 min Datum: 14.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.07.2020 Video herunterladen