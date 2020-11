heute journal vom 14.11.2020

Mit den Themen: Zweiter Lockdown in Österreich - Harte Corona-Regeln ab Dienstag; Protest von Trump-Anhängern - Demos gegen angeblichen Wahlbetrug; Eskalation in Äthiopien - Pulverfass am Horn von Afrika

10 min 10 min 14.11.2020 14.11.2020 DGS DGS Video verfügbar bis 14.11.2021 Video herunterladen