heute journal vom 16.08.2021

Mit den Themen: Bundeswehr unterwegs nach Kabul - Tausende Ortskräfte in Gefahr; Wenn die Taliban regieren - Einblick in eine gefallene Stadt; Filmpremiere: "Die Unbeugsamen" - Frauen in der Bonner Republik

28 min 28 min 16.08.2021 16.08.2021 DGS DGS Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.08.2022 Video herunterladen