heute journal vom 02.07.2019

Mit den Themen: Neue Kommissionschefin in Brüssel? - von der Leyen soll es werden; Truppenübungsplatz in Flammen - Schwieriger Einsatz in Mecklenburg;

Beitragslänge: 9 min Datum: 02.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.07.2020 Video herunterladen