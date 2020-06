heute journal vom 20.06.2020

Mit den Themen: Corona-Ausbruch in Gütersloh - Fleischproduzent Tönnies in der Kritik; Flaute bei deutschen Werften - Finanzspritzen dringend benötigt; US-Gedenken mit Symbolkraft - Erinnern an die Sklavenbefreiung

Beitragslänge: 16 min Datum: 20.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.06.2021 Video herunterladen