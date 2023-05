heute journal, 24th of May 2023

Today's topics: Raids against the "Last Generation" - charged as a criminal organisation; Supply bottlenecks for medications - Lauterbach's prescription to cure the shortage; DFL - Investor buy-in fails - clubs vote against billion-euro deal. English Su...

Videolänge: 29 min Datum: 24.05.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.05.2024 Video herunterladen