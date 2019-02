Nachrichten | heute journal - heute journal vom 25.06.2018

Asyl-Diskussion in der Union geht weiter - CDU-Präsidium steht hinter Merkel; EU-Außenminister tagen in Brüssel - Flüchtlingsfrage auch hier Knackpunkt; Nach den Wahlen in der Türkei - Erdogan regiert mit mehr Macht.