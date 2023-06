heute journal, 25th of June 2023

Today's topics: The aftermath of the "Wagner" uprising - What is the state of Putin's power?; Runoff election in Sonneberg - AfD wins first district administrator seat; Unsettling marine data - Oceans warmer than ever before

Videolänge: 30 min Datum: 25.06.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.06.2024 Video herunterladen