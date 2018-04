Nachrichten | heute journal - heute-journal vom 27.01.2018

Mit den Themen: Zwei Realos an der Grünen Spitze - Fragen an Parteichef Habeck; Tote bei Anschlag in Kabul - Taliban-Attacke in Regierungsviertel; Geschichte einer KZ-Überlebenden - Anne Franks Stiefschwester berichtet.