heute journal, 28th of May 2023

Today's topics: Run-off election in Turkey - Erdogan versus Kilicdaroglu; Agreement reached in US debt dispute - default on loans avoided for the time being; Historic finale in the Ice Hockey World Championships - Germans face-off against Canada in the ...

Videolänge: 21 min Datum: 28.05.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.05.2024 Video herunterladen