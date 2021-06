Mit den Themen: Wahlkampf-Endspurt in Sachsen-Anhalt - Wer führt in den Umfragen?; Regierungswechsel in Israel - Ära Netanjahu beendet?; Drohnen als Waffe - Wie gut gerüstet sind wir?

29 min 29 min 03.06.2021 03.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.06.2022 Video herunterladen