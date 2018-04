Nachrichten | heute journal - heute-journal vom 07.08.2017

Mit den Themen: Politisches Beben in Niedersachsen - Von Neuwahlen und alten Geschichten; Streit um Flughafen Tegel - Ausbau oder Abriss?; Wirtschafts-Boom in Kenia - Aufschwung in einem zerrissenen Land