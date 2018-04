Nachrichten | heute journal - heute-journal vom 9.12.2017

Mit den Themen: Bilanz des SPD-Parteitags - Ergebnisoffen in GroKo-Gespräche; Kretschmer wird CDU-Chef in Sachsen - Was die CDU der AFD entgegensetzt; Ein Dorf unter dem Hammer - Der Ort Alwine wird versteigert