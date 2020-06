Hohe Verluste an den Börsen

Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle verunsichert die Wirtschaft. Der Dax fiel heute den vierten Tage in Folge. An der Wallstreet ist die Richtung dieselbe. Es gibt einen Zusammenhang. Johannes Hano aus dem ZDF-Studio New York.

