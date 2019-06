Nachrichten | heute journal - Hongkong: Gegen das Vergessen

„Das Volk wird nicht vergessen“ – so mahnen Zehntausende in Hongkong. Sie gedenken der blutigen Niederschlagung studentischer Proteste in Peking vor 30 Jahren. Die chinesische Regierung versucht aggressiv, Erinnerungen an das Massaker auszulöschen.