Impfen im sozialen Brennpunkt

von Peter Böhmer und Ariane Güdel

Erstmals gehen in Köln spezielle Impfteams in soziale Brennpunkte. Auftakt war in Chorweiler und auf dem Kölnberg – wegen besonders hoher Infektionszahlen dort. Nordrhein-Westfalen hat für das Pilotprojekt zunächst 1.000 Impfdosen bereitgestellt.