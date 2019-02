Nachrichten | heute journal - Iran-Frage: Europa im Dilemma

Bei der Sicherheitskonferenz in München wurde deutlich, in welchem Dilemma sich die Europäer in der Iran-Frage befinden. Die USA fordert Gefolgschaft bei der Ablehnung des Atomabkommens. Bundeskanzlerin Merkel stellt die US-Politik offen in Frage.