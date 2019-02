Nachrichten | heute journal - „Irmas“ Weg über Florida

Hurrikan „Irma“ hat den US-Bundesstaat Florida erreicht. Das Auge des Sturms zieht nun an der Westküste entlang. ZDF-Meteorologe Özden Terli erklärt, die starken Winde werden das Wasser an die Küste drücken, und es kann in kürzester Zeit steigen.